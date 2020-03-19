Квартиры в Рязани дорожают

Цены на недвижимость в Рязани и по всей России выросли. Однако, по мнению экспертов, рост цен только начинается и может составить до 20%. Целый ряд причин заставляет цены на недвижимость идти вверх.

Цены на квартиры начали активный рост после обвального падения рубля 9 марта. Немедленно после изменения курса доллара производители строительных материалов подняли стоимость своей продукции. Серьезно подорожала металлическая арматура. По мнению директора компании UP сonsAllt Андрея Панасюка рост цены на арматуру составил 10-15%, и застройщики будут вынуждены поднять цену на квартиры из-за роста себе стоимости строительства. В первую очередь рост цен на арматуру приведет к подорожанию квартир в бюджетных монолитных домах. Причем, дальнейшее падение рубля продолжит толкать цены вверх.

Банки уже начали поднимать ставки по кредитам, так, 13 марта подняли ипотечные ставки «Юникредитбанк» и «Транскапиталбанк». Другие банки также готовят новые условия кредитования, об этом сообщают «Ведомости».

В ближайшем времени ожидается , что Центробанк поднимет ключевую ставку, что сделает еще более дорогими любые банковские кредиты в том числе и ипотечные. Ажиотаж среди желающих взять ипотеку до подорожания отметил глава «Сбербанка» Герман Греф.

По мнению экспертов покупка жилой недвижимости может уберечь деньги россиян от обесценивания. Тем, кто ранее планировал покупку квартиры стоит поторопиться с заключением договора, ведь после подписания и цена жилья и ставка кредита будут зафиксированы и не подвержены дальнейшему подорожанию.

R