На главную Новости Рязани

Квартиры в Рязани дорожают

Цены на недвижимость в Рязани и по всей России выросли. Однако, по мнению экспертов, рост цен только начинается и может составить до 20%. Целый ряд причин заставляет цены на недвижимость идти вверх.

Цены на квартиры начали активный рост после обвального падения рубля 9 марта. Немедленно после изменения курса доллара производители строительных материалов подняли стоимость своей продукции. Серьезно подорожала металлическая арматура. По мнению директора компании UP сonsAllt Андрея Панасюка рост цены на арматуру составил 10-15%, и застройщики будут вынуждены поднять цену на квартиры из-за роста себе стоимости строительства. В первую очередь рост цен на арматуру приведет к подорожанию квартир в бюджетных монолитных домах. Причем, дальнейшее падение рубля продолжит толкать цены вверх.

Банки уже начали поднимать ставки по кредитам, так, 13 марта подняли ипотечные ставки «Юникредитбанк» и «Транскапиталбанк». Другие банки также готовят новые условия кредитования, об этом сообщают «Ведомости».

В ближайшем времени ожидается , что Центробанк поднимет ключевую ставку, что сделает еще более дорогими любые банковские кредиты в том числе и ипотечные. Ажиотаж среди желающих взять ипотеку до подорожания отметил глава «Сбербанка» Герман Греф.

По мнению экспертов покупка жилой недвижимости может уберечь деньги россиян от обесценивания. Тем, кто ранее планировал покупку квартиры стоит поторопиться с заключением договора, ведь после подписания и цена жилья и ставка кредита будут зафиксированы и не подвержены дальнейшему подорожанию.

R

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

За февраль просроченная задолженность по зарплате увеличилась на 7,4%

Новости Рязани
Своевременно не получили заработную плату 253 человека, что в расчёте на одного работника составило 97,1 тыс. рублей. ﻿
Узнать больше

Квартиры в Рязани дорожают

Новости Рязани
Цены на недвижимость в Рязани и по всей России выросли. Однако, по мнению экспертов, рост цен только начинается и может составить до...
Узнать больше

Настоятель храма опроверг проведение специального молебна от коронавируса

Новости Рязани
Ранее в социальной сети ВКонтакте появилось сообщение о том, что в среду, 18 марта, такой молебен будет проведён в храме на улице Берёзовой в Рыбном.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области будут организованы дополнительные противоэпидемические мероприятия

Новости Рязани
Рекомендовано также приостановить до 30 марта 2020 года деятельность детских зон, кинотеатров в торгово-развлекательных центрах
Узнать больше

В Рязани волонтёры будут ходить по квартирам для выявления коронавируса

Новости Рязани
В Рязанской области пройдут волонтерские рейды. 18 марта с 19.00 до 22.00 и 19 марта с 9.00 до 22.00 студенты-медики будут ходить...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Не только жильё. «Зелёный сад» возводит социально значимые объекты в Рязанской области

Акценты
Группа компаний «Зелёный сад» известна рязанцам как один из ведущих строителей жилья в регионе. Однако девелопер реализует не только жилые объекты, но...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

За февраль просроченная задолженность по зарплате увеличилась на 7,4%

Жена Овечкина рассказала, как они переживают карантин

Кети Топурия показала шикарную фигуру в бикини