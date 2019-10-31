За девять месяцев в Рязанской области обнаружено более 200 фальшивых банкнот

В банковском секторе Рязанской области за 9 месяцев 2019 года выявлено 202 фальшивых денежных знака Банка России. Среди подделок по-прежнему чаще всего встречаются купюры номиналом 5000 рублей: с января по сентябрь их обнаружено 133 штуки. На втором месте традиционно банкноты номиналом 1000 рублей – их 47 единиц, подделок номиналом 2000 рублей – 19. А вот банкноты в 100 и 500 рублей не популярны у мошенников, их обнаружено по одной штуке. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Рязань ГУ Банка России по Центральному федеральному округу



Кроме того, за 3 квартала 2019 года в Рязанской области выявлено 10 поддельных денежных знака иностранных государств номиналом 50 и 100 долларов США.



– Если возникают подозрения в подлинности денег, рязанцы могут сдать банкноты на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными, – напоминает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Если же сомнений в том, что купюра поддельная, нет, необходимо обратиться в правоохранительные органы.



Также граждане могут самостоятельно проверить защитные признаки денежных знаков. Информация о них размещена на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Банкноты и монеты», а также в обновленной версии мобильного приложения «Банкноты Банка России».

