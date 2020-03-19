Весенний призыв из-за коронавируса переносить не будут

Весенний призыв в армию из-за коронавируса в Рязани переносить не будут. Об этом сообщает ГТРК «Ока».



Призывная кампания должна стартовать по графику с 1 апреля. Главный военный комиссар Рязанской области Владислав Деев рассказал журналистам, что так и будет. При этом он отметил, что в военкомате будут следить за здоровьем призывников. Очередей сотрудники попытаются не допустить, призывникам будут мерить температуру.



Деев подчеркнул, что задача военкомата – отправить в армию здоровых призывников.



– Думаю, совместно с Минздравом мы всё это дело решим, – приводит слова военкома ГТРК «Ока».

