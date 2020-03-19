Вечером 18 марта состоялось очередное заседание оперативной рабочей группы правительства Рязанской области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства.



По итогам совещания руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области, главный государственный санитарный врач по региону Лариса Сараева подписала постановление об организации дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также строгое соблюдение требований противоэпидемического режима и рекомендаций организациями и гражданами.



В постановлении отмечено, что в связи с увеличением числа граждан, возвращающихся из зарубежных стран в регион, дополнительные меры позволят снизить риски и обеспечить эффективное и своевременное проведение профилактических мероприятий, в том числе со стороны минздрава области и лечебных учреждений, министерства образования и молодежной политики и учебных заведений.



В частности, согласно документу, прекращён допуск посетителей в стационары медорганизаций, отменено проведение плановой диспансеризации и профилактических медосмотров на время действия данного постановления. Кроме того, руководителям высших и средних образовательных учреждений, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить ежедневную качественную работу утренних фильтров с обязательной термометрией учащихся и работников.



Рекомендовано также приостановить до 30 марта 2020 года деятельность детских зон, кинотеатров в торгово-развлекательных центрах, перенести культурно-массовые мероприятия на более поздние сроки в образовательных, спортивных учреждениях.

