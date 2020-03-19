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В Рязанской области будут организованы дополнительные противоэпидемические мероприятия

Вечером 18 марта состоялось очередное заседание оперативной рабочей группы правительства Рязанской области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства. 

По итогам совещания руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области, главный государственный санитарный врач по региону Лариса Сараева подписала постановление об организации дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также строгое соблюдение требований противоэпидемического режима и рекомендаций организациями и гражданами.

В постановлении отмечено, что в связи с увеличением числа граждан, возвращающихся из зарубежных стран в регион, дополнительные меры позволят снизить риски и обеспечить эффективное и своевременное проведение профилактических мероприятий, в том числе со стороны минздрава области и лечебных учреждений, министерства образования и молодежной политики и учебных заведений.

В частности, согласно документу, прекращён допуск посетителей в стационары медорганизаций, отменено проведение плановой диспансеризации и профилактических медосмотров на время действия данного постановления. Кроме того, руководителям высших и средних образовательных учреждений, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить ежедневную качественную работу утренних фильтров с обязательной термометрией учащихся и работников.

Рекомендовано также приостановить до 30 марта 2020 года деятельность детских зон, кинотеатров в торгово-развлекательных центрах, перенести культурно-массовые мероприятия на более поздние сроки в образовательных, спортивных учреждениях.

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