Верховный суд оставил без изменения решение по делу о «Рязанской ВДНХ»

После апелляционного рассмотрения 7 августа 2019 года в судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ вступило в законную силу решение Рязанского областного суда от 4 апреля 2019 года по административному делу по иску ООО «ПассажирСервис» к Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области о признании недействующим в части приказа от 8 октября 2018 года № 135 «О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Рязанской области». Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.



Приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области в перечень выявленных объектов культурного наследия Рязанской области включен ансамбль Рязанской областной сельскохозяйственной, промышленной, строительной выставки и сада юннатов (г. Рязань, Окский проезд, д. 35, ул. Окское шоссе, д. 2а; ул. Свободы, д. 2б, ул. Торговый городок, строения 1-5, 5а, 6-15, 17, 19, 23, пропилеи).



ООО «ПассажирСервис» обратилось в Рязанский областной суд с административным иском, в котором просило признать указанный приказ недействующим в части включения в перечень принадлежащего ему здания, в котором располагается автовокзал (г. Рязань, Окский проезд, д. 35), полагая, что это нарушает его права собственника, поскольку возлагает дополнительные обязанности по содержанию здания, нарушает его права владельца объекта транспортной инфраструктуры в сфере обеспечения транспортной безопасности, а также в связи с отсутствием оснований для включения данного здания в указанный перечень.



Рязанский областной суд в удовлетворении исковых требований отказал, исходя из того, что оспариваемый нормативный правовой акт не нарушает прав административного истца, не противоречит федеральному законодательству, принят с соблюдением всех требований закона уполномоченным исполнительным органом государственной власти в целях установления правового режима использования имеющего историко-культурную ценность объекта, направлен на урегулирование общественных отношений в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, затрагивает права граждан на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям, сохранность объектов культурного наследия, признанным таковым с соблюдением всех процедур и требований, установленных законодательством. Историко-культурная ценность указанного здания установлена с точки зрения ценностных характеристик как пример советской архитектуры 1950-х годов, постройка, входящая в состав архитектурного ансамбля, имеющая визуальную связь с другими памятниками, построенная как выставочный павильон.



Проверив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации решение Рязанского областного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

