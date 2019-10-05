В воскресенье в Рязанском регионе выпадет снег

6 октября, в воскресенье, на территории Рязанского региона ожидаются облачность и выпадение осадков в виде снега. Информация об этом была размещена на сайте регионального Управления МЧС со ссылкой на прогноз гидрометцентра.

И в ночное, и в дневное время суток предполагается выпадение осадков в виде дождя, а также мокрого снега. При этом температура воздуха будет составлять 2-7 градусов тепла. Уточняется, что на востоке региона воздух прогреется до 12 градусов.

Что касается ветра, то, по мнению специалистов, он будет северо-восточного направления. Его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду. В некоторых местах ожидаются порывы ветра со скоростью в 13-18 м/с.