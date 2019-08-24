В Спасском районе полицейские изъяли более 800 граммов марихуаны

В Спасском районе полицейские изъяли 800 г марихуаны. Оперативники УНК УМВД России по Рязанской области узнали, что два рязанца регулярно выезжают в заброшенное поле в Спасском районе. Как выяснилось, приятели следили за полем конопли.

Когда мужчины в очередной раз возвращались из поездки, полицейские остановили их автомобиль и обнаружили большой пакет с фрагментами растений с характерным запахом. Злоумышленников задержали, пакет изъяли. Экспертиза установила, что в пакете – марихуана.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемых взяли под стражу.