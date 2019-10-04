В Рязанском онкодиспансере установлено новое оборудование



В Рязанском онкологическом диспансере установлено инновационное оборудование: три ультразвуковых электрохирургических генератора и три электрохирургических генератора. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Аппараты позволяют выполнять а-травматичное хирургическое вмешательство по частичному или полному иссечению лимфатических узлов (лимфодиссекцию), которое является обязательным при удалении злокачественных образований.

По словам главного врача диспансера Михаила Рязанцева, это уникальное оборудование даёт возможность удалять опухоль в труднодоступном месте, позволяет предотвратить ряд осложнений, что в дальнейшем обеспечивает благоприятный прогноз на послеоперационный период и повышение качества жизни пациента.