В Рязанском агротехнологическом университете посадили аллею первокурсников. Вместе с председателем Рязанской городской думы Юлией Рокотянской рябины высадили представители каждого факультета вуза. Событие завершило череду праздничай мерпориятий.

Учебный год в РГАТУ имени П. А. Костычева начался с торжественного собрания. От имени депутатов Рязанской городской Думы первокурсников и преподавателей поздравила Юлия Роктянская.

– Я являюсь выпускницей РГАТУ. Хочется высказать самые тёплые слова благодарности за путёвку в жизнь, которую мне, как и тысячам других людей, выдал этот вуз. С гордостью несите звание студента агротехнологического университета, – обратилась к первокурсникам Юлия Рокотянская.

Она вручила свидетельство о присуждении поощрительной премии города Рязани студентке факультета экономики и менеджмента Алине Татарниковой. Лучшие преподаватели и студенты вуза были отмечены региональными, муниципальными и ведомственными наградами. Завершился праздник концертной программой с участием рязанских коллективов.