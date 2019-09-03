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В Рязанском агротехнологическом университете появилась аллея первокурсников

Фото: пресс-служба Рязанской городской думы

В Рязанском агротехнологическом университете посадили аллею первокурсников. Вместе с председателем Рязанской городской думы Юлией Рокотянской рябины высадили представители каждого факультета вуза. Событие завершило череду праздничай мерпориятий.

Учебный год в РГАТУ имени П. А. Костычева начался с торжественного собрания. От имени депутатов Рязанской городской Думы первокурсников и преподавателей поздравила Юлия Роктянская.

– Я являюсь выпускницей РГАТУ. Хочется высказать самые тёплые слова благодарности за путёвку в жизнь, которую мне, как и тысячам других людей, выдал этот вуз. С гордостью несите звание студента агротехнологического университета, – обратилась к первокурсникам Юлия Рокотянская.

Она вручила свидетельство о присуждении поощрительной премии города Рязани студентке факультета экономики и менеджмента Алине Татарниковой. Лучшие преподаватели и студенты вуза были отмечены региональными, муниципальными и ведомственными наградами. Завершился праздник концертной программой с участием рязанских коллективов.

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