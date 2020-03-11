В Рязанской области ускорят корректировку границ «Есенинской Руси»

Правительство Рязанской области одобрило изменения в региональный закон. Они позволят начать разработку документов, необходимых для уточнения и корректировки границ достопримечательного места «Есенинская Русь». Об этом сообщила пресс-служба правительства.



Внесённые корректировки позволят профинансировать работы по созданию документации для «Есенинской Руси».



По словам губернатора Николая Любимова, это позволит максимально ускорить работы и привести их к логическому завершению.

