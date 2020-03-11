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В Рязанской области ускорят корректировку границ «Есенинской Руси»

Правительство Рязанской области одобрило изменения в региональный закон. Они позволят начать разработку документов, необходимых для уточнения и корректировки границ достопримечательного места «Есенинская Русь». Об этом сообщила пресс-служба правительства. 

Внесённые корректировки позволят профинансировать работы по созданию документации для «Есенинской Руси». 

По словам губернатора Николая Любимова, это позволит максимально ускорить работы и привести их к логическому завершению.

–  Сейчас необходимо сделать научный проект и определиться по точкам, привязкам, координатам, зонам охраны, – заявил губернатор во время заседания правительства региона.

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