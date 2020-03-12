В Рязанской области резко выросло число случаев дистанционного мошенничества

В Рязанской области выросло число случаев дистанционного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.



– За два месяца с начала этого года возбуждено 167 уголовных дел по случаям мошенничества в сфере IT-технологий, – говорится в сообщении.



Большинство преступление совершено с использование телефонных номеров 8-800, 8-495, 8-499. Мошенники используют IP-телефонию. В феврале по таким преступлениям возбуждено 45 уголовных дела. По случаям мошенничества при помощи сайта Авито следователи завели 33 уголовных дела.



В общей сложности мошенники за два месяца похитили свыше 14 миллионов рублей.

