Николай Любимов выступил с отчётом перед Рязанской областной Думой

12 марта Николай Любимов выступил с отчётом о работе в 2019 году перед Рязанской областной Думой.

Он отметил, что показатели роста промышленности и сельского хозяйства в регионе растут и превышают средние показатели по стране. Так, рост промышленности к уровню 2018 года в прошлом году составил 104,6% (по стране102,4 %), сельского хозяйства 116% (по стране 104,1%). Он подчеркнул, что в регионе создаются благоприятные условия для инвесторов, что, в частности, даёт положительные результаты.

Внешнеторговый оборот Рязанской области увеличился в 1,7 раза, при этом объем экспорта – почти в 3 раза.

Среднемесячная зарплата в Рязанской области в 2019 году составила 34 010 рублей 30 копеек. По словам главы региона, за год сумма выросла на 6,4%. Регистрируемая безработица к концу года составила 0,6%. Это меньше, чем в среднем по России (0,9%) и чем в регионе годом раньше (0,7%).

Сохранены и обеспечены в полном объёме все меры социальной поддержки граждан.

По окончании отчета глава региона ответил на вопросы представителей фракций политических партий областной Думы.

Руководитель фракции «Справедливая Россия», председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков задал вопрос о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в регионе, отметив, что значительная часть средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования сейчас уходит в московские медучреждения для оплаты помощи, которую оказывают там. Губернатор ответил, что видит большой потенциал для развития такой помощи в области. По словам главы региона, уже сейчас такую высокотехнологичную помощь оказывают 13 медучреждений, особым достижением можно считать трансплантацию донорских органов, которую теперь проводят в Рязанской ОКБ. Любимов подчеркнул, что рязанцы выбирают московские клиники, скорее, в силу стереотипов и выразил убеждение, что отправлять жителей региона в Москву нужно, только если здесь соответствующая помощь не может быть оказана.

Представитель фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию Елена Филатова спросила, как решаются проблемы обманутых дольщиков. Николай Любимов отметил, что уже решены проблемы дольщиков 26 домов, но остались люди, которые ещё находятся в этой сложной ситуации. На данный момент, есть 4 недостроенных объекта по двум застройщикам-банкротам — три дома будут достроены, по одному дольщики получат выплаты.

Представитель фракции КПРФ, депутат Галина Гнускина уточнила сроки окончания строительства обхода города Сасово. Любимов ответил, что готовность объекта составляет 60%, и его строительство будет закончено в этом году.

Представитель фракции «Единая Россия», председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова поинтересовалась, как именно исполнительная власть учитывает мнение жителей при принятии решений и мотивирует их на участие в данном процессе. Губернатор подчеркнул, что власти будут развивать портал «Наш дом — Рязань», который станет единой площадкой для выявления мнения населения по тем или иным вопросам, учёта предложений. Глава региона отметил, что он сам и министерства ведут аккаунты в соцсетях, где рассказывают о своей работе.

Депутаты приняли отчёт губернатора к сведению.