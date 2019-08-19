В Рязанской области объявлен конкурс на должность гендиректора Фонда капремонта

В Рязанской области будет проведён конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Соответствующий документ размещён на сайте регионального министерства ТЭК и ЖКХ.



Напомним, ранее стало известно, что бывший руководитель Фонда Марина Бондарева там больше не работает. Её обязанности исполняет Юрий Фурфурак.



Документы для участия в конкурсе можно подать в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (Рязань, улица Николодворянская, 18А). Принимать документы будут с 16 по 27 сентября.

