На главную Рязань Власть В Рязанской области объявлен конкурс на должность гендиректора Фонда капремонта
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В Рязанской области объявлен конкурс на должность гендиректора Фонда капремонта

В Рязанской области будет проведён конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Соответствующий документ размещён на сайте регионального министерства ТЭК и ЖКХ. 

Напомним, ранее стало известно, что бывший руководитель Фонда Марина Бондарева там больше не работает. Её обязанности исполняет Юрий Фурфурак. 

Документы для участия в конкурсе можно подать в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (Рязань, улица Николодворянская, 18А). Принимать документы будут с 16 по 27 сентября.

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