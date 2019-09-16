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Рязань

В Рязанский онкодиспансер поступило новое эндоскопическое оборудование


В Рязанский областной онкодиспансер поступило новое эндоскопическое оборудование. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
Эндоскопическое отделение получило шесть новых видеоэндоскопов: два гастроскопа, два бронхоскопа и два колоноскопа. Закупка проведена в рамках национального проекта «Здравоохранение», регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями Рязанской области».
Это оборудование используется не только для диагностических исследований, но и для лечебных эндоскопических манипуляций и операций. Тонкий гастроскоп – 5 мм, в два раза меньше стандартного, позволяет проводить, в частности стентирование.
Отделение принимает около 300 пациентов в месяц. Эндоскопические методы диагностики дают возможность выявлять грозные заболевания на ранних стадиях, когда лечение может привести к полному выздоровлению.

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