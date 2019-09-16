В Рязанский онкодиспансер поступило новое эндоскопическое оборудование



В Рязанский областной онкодиспансер поступило новое эндоскопическое оборудование. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Эндоскопическое отделение получило шесть новых видеоэндоскопов: два гастроскопа, два бронхоскопа и два колоноскопа. Закупка проведена в рамках национального проекта «Здравоохранение», регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями Рязанской области».

Это оборудование используется не только для диагностических исследований, но и для лечебных эндоскопических манипуляций и операций. Тонкий гастроскоп – 5 мм, в два раза меньше стандартного, позволяет проводить, в частности стентирование.

Отделение принимает около 300 пациентов в месяц. Эндоскопические методы диагностики дают возможность выявлять грозные заболевания на ранних стадиях, когда лечение может привести к полному выздоровлению.