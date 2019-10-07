В Рязани зафиксировали «мышиную лихорадку»

В Рязани выявлены десятки случаев заболевания «мышиной лихорадкой», по-научному – геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщает ГТРК «Ока».



Сообщается, что заражение происходит воздушно-капельным путём от грызунов. Симптомы очень похожи на ОРВИ или простуду, но при мышиной лихорадке страдают почки. При этом при тяжёлой форме заболевания возможны различные кровоизлияния или кровотечения.



Осложнения возникают, если пациент не сразу обращается к медикам, считая, что сам может справиться с простудой. Чтобы не заразиться, необходимо обрабатывать помещения от грызунов, при работе соблюдать меры предосторожности, например, если будете косить траву, используйте респиратор.

