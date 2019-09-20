В Рязани временно прекратят работу троллейбусы на трёх маршрутах

Из-за капитального ремонта теплотрассы на перекрёстке улиц Циолковского и Новой в Рязани временно прекратят работу три троллейбусных маршрута. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.



Сообщается, что с 8 часов 21 сентября до 24 часов 23 сентября не будут работать троллейбусы маршрутов №№6, 13, 15. Троллейбусы 2-го маршрута, а также автобусы №№4, 6, 8, 17, 20 будут ездить по улице Есенина. Также по улице Есенина будут ездить коммерческие автобусы №№32, 33, 47, 53, 77, 96, 98.



Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

