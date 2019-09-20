На главную Рязань Общество В Рязани временно прекратят работу троллейбусы на трёх маршрутах
РязаньОбщество

В Рязани временно прекратят работу троллейбусы на трёх маршрутах

Из-за капитального ремонта теплотрассы на перекрёстке улиц Циолковского и Новой в Рязани временно прекратят работу три троллейбусных маршрута. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Сообщается, что с 8 часов 21 сентября до 24 часов 23 сентября не будут работать троллейбусы маршрутов №№6, 13, 15. Троллейбусы 2-го маршрута, а также автобусы №№4, 6, 8, 17, 20 будут ездить по улице Есенина. Также по улице Есенина будут ездить коммерческие автобусы №№32, 33, 47, 53, 77, 96, 98.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцев приглашают в «Империю львиц» под руководством дрессировщика удивительной судьбы

В Рязанской области за день выпала месячная норма осадков

В Рязанской области обсудили уход за пожилыми людьми