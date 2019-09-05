В Рязани в ближайшее время начнут функционировать еще 40 автобусов

В четверг, 5 сентября, журналистам рассказали о новой технике, которая появилась в регионе. Это 40 автобусов, МАЗы 2016 – 2019 годов выпуска. Автобусы оснащены кондиционерами и оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Одно транспортное средство вмещает 72 человека.

– Все мы знаем плачевную ситуацию с муниципальным транспортом, которая сложилась в Рязани. Нами были предприняты меры, чтобы ее исправить. Мы нашли возможность привлечения в регион автомобильного транспорта. Совсем скоро из Москвы мы получим еще 70 троллейбусов. Тариф для населения не изменится, останется 23 рубля, – отметил Заместитель главы администрации Рязани по ЖКХ и энергетике Владимир Бурмистров.

Автобусы будут выходить на улицы постепенно. На следующей недели часть из них уже выйдет в город на наиболее востребованных маршрутах. По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Евгения Беленецкого, эксплуатация подобной техники позволит уменьшить интервал движения пассажирского транспорта и увеличить комфортность перевозки пассажиров.