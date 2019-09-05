На главную Рязань Общество В Рязани в ближайшее время начнут функционировать еще 40 автобусов
РязаньОбщество

В Рязани в ближайшее время начнут функционировать еще 40 автобусов

В четверг, 5 сентября, журналистам рассказали о новой технике, которая появилась в регионе. Это 40 автобусов, МАЗы 2016 – 2019 годов выпуска. Автобусы оснащены кондиционерами и оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Одно транспортное средство вмещает 72 человека.

– Все мы знаем плачевную ситуацию с муниципальным транспортом, которая сложилась в Рязани. Нами были предприняты меры, чтобы ее исправить. Мы нашли возможность привлечения в регион автомобильного транспорта. Совсем скоро из Москвы мы получим еще 70 троллейбусов. Тариф для населения не изменится, останется 23 рубля, – отметил Заместитель главы администрации Рязани по ЖКХ и энергетике Владимир Бурмистров.

Автобусы будут выходить на улицы постепенно. На следующей недели часть из них уже выйдет в город на наиболее востребованных маршрутах. По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Евгения Беленецкого, эксплуатация подобной техники позволит уменьшить интервал движения пассажирского транспорта и увеличить комфортность перевозки пассажиров.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Как приготовить вкусную и питательную окрошку. РИА «7 новостей» публикует советы шеф-повара

В Семено-Оленинской школе отремонтируют спортзал

В День Победы ограничат движение на участках трассы М-5