Директор Сасовского лётного училища награжден медалью «За усердие во славу города Сасово»

Депутат Рязанской областной Думы, директор Сасовского имени Героя Советского Союза Г.А. Тарана лётного училища гражданской авиации Евгений Вильевич Смольников отпраздновал 60-летний юбилей.

Он родился в посёлке Листвяги города Новокузнецка Кемеровской области. Окончил Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола по специальности «техническая эксплуатация авиационного радиооборудования». В 2006 году окончил аспирантуру Ульяновского государственного университета.

Трудовую деятельность начал в 1980 году оператором ЭВМ Республиканского вычислительного центра Госснаба Латвийской ССР. С 1982 года – начальник узла радиолокации и радионавигации, начальник базы ЭРТОС, заместитель начальника по учебной работе Сасовского летного училища. С 2005 года по настоящее время – директор Сасовского имени Героя Советского Союза Г.А. Тарана летного училища гражданской авиации – филиала ФГОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева». В 2015 году избран депутатом Рязанской областной Думы шестого. Кандидат педагогических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Федерального агентства воздушного транспорта, знаком «Отличник Аэрофлота», нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации».

В день юбилея Евгения Вильевича от имени главы администрации города Сасово Евгении Рубцовой поздравила ее заместитель Людмила Амелина. Она вручила юбиляру медаль «За усердие во славу г. Сасово» и памятный подарок.