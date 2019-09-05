До конца года в центре Рязани появятся полосы для общественного транспорта

В четверг, 5 сентября, заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий осмотрел дороги города после ремонта. В ходе осмотра он рассказал журналистам, что до конца года в Рязани появятся выделенные полосы для общественного транспорта.

– По Первомайскому проспекту была следующая проблема. Из-за припаркованных автомобилей четырехполосные дороги превращались в трехполосные. Убирая машины, мы создаем выделенные линии только для общественного транспорта. Вопрос уже обсудили и готовы к реализации, – отметил Евгений Беленецкий.

Полосы будут выделены от площади Ленина до поворота на район Приокский. По словам Евгения Беленецкого, такое решение позволит горожанам добираться на общественном транспорте быстрее до нужного места, не тратя время на «пробки».