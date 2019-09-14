В Рязани сотрудники ГИБДД дали старт серии спектаклей «Приключения на дороге!»

Первый показ спектакля «Приключения на дороге!» в этом учебном году начался с работы интерактивной площадки, организованной сотрудниками Госавтоинспекции и педагогами проекта «Лаборатория Безопасности». Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

Мероприятие посетили дети и их родители одной из крупных рязанских организаций. Пока дети повторяли правила безопасности для пешеходов и велосипедистов, родители получали информацию о перевозке юных пассажиров в личном транспорте.

После занятий на улице участников пригласили в здание Рязанского театра кукол. Пропуском в зрительный зал стало наличие световозвращающего элемента, который дети получили вместо билетов.

Напомним, спектакль «Приключения на дороге!» в игровой форме обучает юных рязанцев и их родителей правилам дорожного движения.