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В Рязани раскрыли кражу у пациента поликлиники

Сотрудники отдела МВД России по Московскому району Рязани «по горячим следам» задержали злоумышленника, подозреваемого в краже сотового телефона у 42-летнего рязанца. Похищенное изъяли. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

В полицию обратился 42-летний рязанец, который сообщил, что утром в коридоре поликлиники пропал его сотовый телефон.

На место немедленно выехали сотрудники полиции. Мужчина рассказал полицейским, что пришел в поликлинику на прием к врачу. Когда подошла его очередь, он зашел в кабинет врача и, видимо, в этот момент случайно оставил мобильник на скамье в коридоре. Вернувшись в коридор, рязанец своего сотового телефона не обнаружил.

Полицейские опросили работников поликлиники и проанализировали журналы, в которые заносились сведения о посетителях, записавшихся на прием к врачам. Особенно оперативников интересовали специалисты, которые принимали посетителей в двух кабинетах, расположенных рядом со скамейкой, где пострадавший оставил без присмотра телефон.

По журналу записи на прием полицейские установили, что к краже может быть причастен посетитель поликлиники — 41-летний рязанец. Он на время хищения был записан к врачу в соседний кабинет и должен был ожидать своей очереди. Полицейские проверили эту версию – разыскали мужчину и нашли у него похищенный сотовый телефон. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, рязанец, ожидая приема к врачу, заметил, что незнакомец, вошедший в соседний кабинет, оставил на скамье мобильник. Других посетителей рядом не было. Злоумышленник воспользовался оплошностью мужчины, забрал телефон и скрылся из поликлиники.

Рязанец не дождался владельца телефона, не передал находку администрации поликлиники и не принял других мер, чтобы вернуть мобильник владельцу, а забрал его себе, поэтому такие действия трактуются как кража – уголовно наказуемое преступление.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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