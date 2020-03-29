В Рязани работает круглосуточный call-центр по коронавирусу

7info
Новости Рязани

В Рязани открылась горячая линия для поддержки предпринимателей

Министерство промышленности и экономического развития региона информирует о том, что в связи с необходимостью усиления мер, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции,...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанская область готовится к пожароопасному периоду

Министерство природопользования Рязанской области информирует о мерах, принимаемых в регионе для предотвращения возникновения пожаров в лесах. В настоящее время...
Узнать больше
Новости Рязани

Во вторник в Рязани будут отключать холодную воду

Во вторник в Рязани будут отключать холодную воду. Причина – работы на водопроводе. По сообщению пресс-службы горадминистрации, с 9.00...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани примут меры против спортобъектов, продолжающих пускать посетителей

Елена Сорокина сообщила, что если распоряжение не будет выполнено, информацию о владельцах направят в адрес Роспотребнадзора и районных РОВД для принятия мер.
Узнать больше
Администрация

В Рязани на нескольких улицах провели ямочный ремонт

На прошлой неделе в Рязани на нескольких улицах провели ямочных ремонт. Как сообщили в пресс-службе администрации, ремонт с использованием...
Узнать больше
-

Министерство труда и социальной защиты населения региона информирует о работе единого круглосуточного call-центра, который создан по Распоряжению Губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Центр занимается разъяснительной работой среди граждан, находящихся в зоне риска, приемом заявок на оказание помощи в покупке и доставке продуктов, медикаментов, психологической поддержкой, организацией посещений волонтерами граждан на дому и другими мероприятиями.

Обращения граждан принимаются ежедневно и круглосуточно по телефону +7 (4912) 392-071. В целом за время работы call-центра по состоянию на 14.00. 28 марта поступил 271 звонок. Все обращения обработаны, людям оказана необходимая помощь, даны разъяснения по вопросам.

Кроме того, в выходные дни в регионе продолжает работу call-центр РязГМУ, где также принимаются обращения для оказания помощи людям.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани полицейские предупреждают людей о необходимости самоизоляции

Видео
В Рязани патрульные машины полиции предупреждают жителей о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

В Рязани работает круглосуточный call-центр по коронавирусу

Новости Рязани
Министерство труда и социальной защиты населения региона информирует о работе единого круглосуточного call-центра, который создан по Распоряжению Губернатора Рязанской области Николая Любимова.
Узнать больше

Специалисты рассказали, как самостоятельно продезинфицировать жильё

Новости Рязани
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области информирует о рекомендациях для граждан, находящихся в домашней изоляции, по проведению дезинфекции жилых помещений.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Специалисты рассказали, как самостоятельно продезинфицировать жильё

Новости Рязани
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области информирует о рекомендациях для граждан, находящихся в домашней изоляции, по проведению дезинфекции жилых помещений.
Узнать больше

В Рязани начнут дезинфицировать улицы

Новости Рязани
С понедельника, 30 марта, в Рязани начнут дезинфицировать улицы из-за коронавируса. Соответствующее поручение дал губернатор Николай Любимов.  –...
Узнать больше

Свежая информация о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
На данный момент известно о 1557 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Под наблюдением врачей находится 1184 человека.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как не набрать лишний вес во время карантина?

Акценты
Самоизоляция – это прекрасный способ обезопасить себя и окружающих от распространения вируса, но кто обезопасит нас от постоянных подходов к холодильнику и...
Узнать больше

5 фильмов об Италии

Акценты
К сожалению, нынешняя эпидемиологическая обстановка не позволяет нам путешествовать. Даже выходить из дома на улицу без крайней надобности не рекомендуется. Особенно сложна...
Узнать больше

Карантинная неделя в Рязани: что будет работать, а что нет

Акценты
С 28 марта по 5 апреля в Рязанской области усилят меры, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим некоторые объекты временно...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Москвичка с коронавирусом сбежала с домашнего карантина

Мужчина из мести убил семью с двумя детьми в Якутске

В Липецке труп мужчины висел на детской площадке