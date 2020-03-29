В Рязани работает круглосуточный call-центр по коронавирусу

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Министерство труда и социальной защиты населения региона информирует о работе единого круглосуточного call-центра, который создан по Распоряжению Губернатора Рязанской области Николая Любимова.



Центр занимается разъяснительной работой среди граждан, находящихся в зоне риска, приемом заявок на оказание помощи в покупке и доставке продуктов, медикаментов, психологической поддержкой, организацией посещений волонтерами граждан на дому и другими мероприятиями.



Обращения граждан принимаются ежедневно и круглосуточно по телефону +7 (4912) 392-071. В целом за время работы call-центра по состоянию на 14.00. 28 марта поступил 271 звонок. Все обращения обработаны, людям оказана необходимая помощь, даны разъяснения по вопросам.



Кроме того, в выходные дни в регионе продолжает работу call-центр РязГМУ, где также принимаются обращения для оказания помощи людям.

