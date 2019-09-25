В Рязани прошёл конкурсный отбор в Проектную школу администрации города

Состоялся очный этап конкурсного отбора для участия в Проектной школе администрации города Рязани «Проектный лидер». По итогам заочного этапа было отобрано 13 лучших команд, состоящих из учащихся 10 классов школ города. Об этом сообщил сайт горадминистрации.



На суд экспертов учащиеся презентовали свои проекты, которые реализуют в образовательных учреждениях по районам. Также одним из конкурсных испытаний для команд стала деловая игра по проектной деятельности.



По итогам заседания экспертного жюри будет выбрано 3 команды, которым предстоит в течение 3-х месяцев посещать тренинги, лекции, мастер-классы по проектному управлению.



Проектная школа администрации города Рязани «Проектный лидер» – это продуктивная образовательная среда, ориентированная на развитие проектного мышления школьников города Рязани. Передовые инициативы команд будут оформлены в паспорта проектов и представлены на рассмотрение в муниципальный проектный комитет.



Организаторами Проектной школы является управление образования и молодежной политики администрации города Рязани.

