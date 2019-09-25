В Рязанском кардиодиспансере пройдёт акция к Всемирному Дню сердца



26 сентября с 8.00 до 14.00 в Рязанском областном кардиодиспансере пройдёт акция «Измерь своё давление», приуроченная к Всемирному Дню сердца. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Измерить давление получить консультацию врача можно будет в кабинете №33 отделения медицинской профилактики. Посетители также получат методическую литературу, буклеты, брошюры, памятки, посвящённые вопросам здорового образа жизни.

Всемирный День сердца, который проводится 29 сентября, призван привлечь внимание общества к проблемам сохранения здоровья, подчеркнуть важность профилактики, проинформировать о факторах риска кардиозаболеваний, и о том, как их минимизировать. В 2019 году дата отмечается под девизом «Сердце для жизни».