В Рязани пропала 16-летняя девушка

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В Рязани начались поиски 16-летней Анастасии Мироновой. Информация об этом появилась на странице ПСО «Мещера».



В среду, 25 марта, девушка ушла из дома. С тех пор её местонахождение неизвестно.



Приметы : рост 160 см; средней полноты; волосы светло-русые, прямые, сртижка каре; глаза карие.



Одежда: пальто серое; толстовка ярко-зеленая; джинсы синие; кроссовки белые.

С собой: дамская красная сумочка; солнцезащитные очки.



Если вы видели этого человека, или Вам известно его местонахождение просьба звонить по телефону: +7(4912)51-21-71

