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В Рязани прооперировали ребёнка, пострадавшего в ДТП с микроавтобусом

После аварии, произошедшей недалеко от города Сасова Рязанской области, мальчик 12 лет был доставлен в ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой. Врачи оценивали состояние ребёнка как стабильно тяжёлое: диагностировали множественные переломы, травмы внутренних органов, анемию после потери крови.

– Ребёнку срочно требовалась операция, но прежде чем выполнить её, необходимо было стабилизировать жизненно важные системы. Мы провели подготовительные мероприятия, восстановили показатели крови и убедились в отсутствии рисков оперативного вмешательства, –сообщила заместитель главного врача ОДКБ Наталья Маревичева.

В операционной работала хирургическая бригада под руководством врача травматолога-ортопеда Андрея Голобокова. Во время оперативного вмешательства осколки костей были фиксированы пластинами. Это восстановило двигательную функцию ног. В детской ОКБ мальчик проведёт ближайшие три недели, столько времени займут реабилитационные мероприятия.

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