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В Рязани планируют закрыть левые повороты на перекрёстках

В четверг, 5 сентября, заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий осмотрел дороги города после ремонта. В ходе осмотра он рассказал журналистам, что левые повороты на перекрёстках в Рязани планируют закрыть.

Подобное решение позволит увеличить пропускную способность дорог и избежать ряд ДТП. Как заметил Евгений Беленецкий, в ближайших планах закрыть левый поворот на перекрестке улиц Ленина и Вознесенской (рядом с ТЦ «Атрон»).

Напомним, что левый поворот с Первомайского проспекта на улицу Чкалова уже закрыт.

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