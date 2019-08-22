В Рязани отремонтировали 22 дороги к школам и детсадам

В Рязани отремонтировали 22 дороги, ведущие к школам. Ещё на трёх участках работы продолжаются, сообщает сайт администрации города. Вопросы приведения в нормативное состояние подъездов к образовательным учреждениям и благоустройство территорий вокруг них обсуждались в среду, 21 августа, на совещании в администрации города.

В настоящее время на прилегающих к школам и детским садам территориях косят траву, вырубают поросли, пилят деревья. На прошлой неделе было окошено более 100 тыс. кв. м травы, проведена стрижка 150 пог. м кустарников, подняты кроны у 67 деревьев.

И.о. заместителя главы администрации Владимир Бурмистров поручил всем структурным подразделениям завершить работы до начала учебного года.