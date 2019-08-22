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Зимбабве: когда каждый житель – миллионер. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе узнаем, как разные страны сталкивались с гиперинфляцией.

История 74. Зимбабве: когда каждый житель – миллионер

Валютная нестабильность – предельно мягкое определение того, что творилось в Зимбабве совсем недавно, в начале XXI века. Во время пика гиперинфляции власти республики даже приостановили публикацию официальной статистики. По открытым данным к июлю 2008 года инфляция достигла 231 млн процентов годовых.

Наиболее показательным в это время были сами денежные средства. В декабре 2007 года в стране появилась банкнота номиналом 750 тысяч зимбабвийских долларов, всего через месяц – 10 млн долларов. В мае в обращение вводят купюры в 100 и 250 млн долларов, а затем просто перешли на миллиарды. Закончили на банкноте номиналом 100 триллионов долларов Зимбабве. Купюры выпускались на обычной бумаге, не было никаких степеней защиты. В итоге сложилась абсурдная ситуация: зимбабвийские доллары были дешевле бумаги, на которой печатались.

Какова же была покупательная способность таких денег? За 1 американский доллар давали 1 триллион зимбабвийских. Известно, что банка пива всего за час подорожала со 100 до 150 млрд долларов. За те же 100 млрд долларов можно было купить 3 яйца. Поход в магазин превращался в упражнение по подъему тяжестей. А постепенно размах печатного станка оказался таким, что в стране стала заканчиваться бумага для выпуска банкнот. Национальную валюту перестали использовать 30 июня 2009 года. Сейчас в Зимбабве – мультивалютная система: в обращении находятся денежные знаки различных стран, в основном используют доллары США и ранд из ЮАР.

И ещё один интересный факт – директор Резервного банка Зимбабве Гидеон Гоно получил в 2009 году Шнобелевскую премию по математике. Организаторы этой юмористической антипремии посчитали, что Гоно «дал людям простой способ каждый день упражняться с широким рядом цифр».

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