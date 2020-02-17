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В Рязани открылся обновлённой музей Боевой славы им. Романа Соколова

В понедельник, 17 февраля, в Рязани открылся обновлённый музей Боевой славы им. Героя РФ Романа Соколова. Торжество в школе №8 посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Дорогие друзья, я очень рад, что день рождения Романа Соколова школа №8 встречает открытием обновлённого музея, – сказал глава региона. – Здорово, что здесь сохраняется память о лучших выпускниках школы, о героях, которые не дожили до сегодняшнего дня.

На открытии присутствовали родители Героя – Татьяна и Владимир Соколовы и его дочь Дарья. Начальник РГВВДКУ им. Маргелова Алексей Рагозин отметил, что Роман Соколов поблагодарил родителей за достойного сына.

– Не это ли пример для подрастающего поколения? – добавил Алексей Рагозин.

Роман Владимирович Соколов – выпускник школы №8, которой в последствие присвоили имя Героя РФ. Школьный музей открыли 4 декабря 2001 года. К 2020 году в нём работают три экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне, войне в Афганистане и гвардии капитану Роману Соколову.

Обновить музей удалось в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – школа получила более 515 500 рублей на реконструкцию. Субсидии позволили обновить пол в музее, изготовить витрины, роллапы, стенды и приобрести современное интерактивное оборудование.

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