В Рязани объяснили, откуда появилась информация о двух новых случаях заболевания COVID-2019

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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В понедельник, 30 марта, Интерфакс сообщил о двух новых случаях заболевания COVID-2019 в Рязанской области. Позже оперативная группа правительства Рязанской области эту информацию опровергла и объяснила возникновение ошибочных данных.

Как выяснилось, в общероссийскую статистику внесли результаты новых анализов трёх уже установленных пациентов. В «свежих» анализах коронавирус обнаружили у двух из троих рязанцев и ошибочно внесли эту информацию в сводку по новым заболевшим.

По данным оперативного штаба в рязанском регионе зафиксированы три случая заболевания COVID-2019.

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