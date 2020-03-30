В Рязанской области ещё один анализ на коронавирус находится на подтверждении

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Интерфакс сообщил ещё о двух случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Рязанской области.

Однако оперативная группа правительства Рязанской области эту информацию не подтвердила. После очередного заседания было объявлено, что по-прежнему выявлено трое заболевших. Состояние пациентов удовлетворительное. Они проходят лечение в больнице им. Семашко.

Отмечается, что есть вероятность ещё одного случая. Анализы этого пациента направлены в лабораторию в Москву. Факт заболевания пока не подтверждён.

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