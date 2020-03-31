В прошлом году в Рязанской области построили почти 12 тысяч квартир

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В 2019 году для жителей Рязанской области построено 11714 квартир, общая площадь которых составила 798,7 тысячи квадратных метров. Это на 2,4% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил Рязаньстат.

Для сельских жителей введено в действие 268,0 тысяч квадратных метров общей площади, что на 10,8% превысило уровень предыдущего года.

Из числа жилых домов, сданных в эксплуатацию в 2019 году, населением за счёт собственных и заёмных средств построено 2594 дома, общей площадью 331,4 тысячи квадратных метров. По отношению к 2018 году значение данного показателя увеличилось на 13,6%.

Доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов в 2019 году составила 41,5% против 37,2% в 2018 году.

