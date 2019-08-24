В поселке Некрасово отремонтировали памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

В субботу, 24 августа, депутат Государственной Думы Елена Митина и глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров посетили поселок Некрасово и осмотрели памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Памятник был открыт в октябре 2015 года и представлял собой плиты с именами ста погибших сельчан.

В 2019 году в рамках программы «Поддержка местных инициатив» были проведены работы по благоустройству территории с восстановлением памятника. На реализацию данного проекта было выделено более 1 млн. руб.

После реконструкции на мемориальные доски были занесены имена 111 воинов, уроженцев поселка Некрасово, села Маково, деревень Наталинка и Вылётовка, не вернувшихся с войны.

– Президент Владимир Путин объявил 2020 год Годом Памяти и Славы. Работа по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества ведется уже многие годы. В Михайловском районе данная работа проводится особенно активно. Здесь нет ни одного поселения, где бы не было памятника участникам Великой Отечественной войны. В районе проходит большое количество мероприятий патриотической направленности. Именно здесь стартовал проект «Парта героя» в Рязанской области, – отметила Елена Митина. – Хочется поблагодарить администрацию района за такое трепетное отношение к сохранению исторической памяти.