В первом чтении принят законопроект о льготе руководителям образовательных учреждений

Во вторник, 12 ноября, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина выступила на пленарном заседании в поддержку законопроекта о выплате компенсации за оплату жилых помещений, отопления и освещения не только для педагогических работников образовательных учреждений, но и для их руководителей.

В своем выступлении парламентарий отметила, что льготы по оплате жилых помещений, отопления и освещения для педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, были установлены ещё в тридцатые годы прошлого века. Сохранены они и в действующем законе «Об образовании в Российской Федерации».

– Однако если для педагогических работников федеральных, государственных и муниципальных образовательных учреждений установлены и право, и механизм его реализации, то для всех руководителей образовательных организаций и их заместителей, а также руководителей структурных подразделений и их заместителей установлено право, а вот механизм его реализации прописан только для работников федеральных учреждений и определён в Постановлении Правительства от 26 октября 2013 года №963, – рассказала Елена Митина.

Но подавляющее число образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, – это учреждения субъектов РФ и муниципалитетов. Поэтому данной категории работников в отдельных регионах стали отказывать в выплате компенсации.

– Рассматриваемый законопроект устраняет указанный пробел в правовом регулировании и наделяет субъекты Российской Федерации полномочиями по установлению размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки. Этот закон ждут в регионах, он поддержан профсоюзом образования, – отметила Елена Митина.

Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе проголосовала за принятие данного законопроекта в первом чтении.