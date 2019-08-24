В Михайлове прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню города

В субботу, 24 августа, в Михайлове прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

Поздравить горожан с 468-летием со дня образования Михайлова пришли депутат Государственной Думы Елена Митина, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, депутаты Рязанской областной Думы Владимир Сидоров и Виктор Дрейлих, глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров.

– В нашей необъятной стране тысячи городов. Но для каждого россиянина есть один любимый город, в котором он родился и вырос, либо в который приехал и остался навсегда. И я уверена, что для всех, кто сегодня собрался на этой площади, таким городом является Михайлов. Это город-труженик, Город воинской доблести, город, где сохраняется уникальный промысел – михайловское кружево. Отрадно, что все, что было создано предыдущими поколениями, здесь не просто сохраняется, но с каждым годом преумножается. Появляются новые социальные объекты, памятники, парки. Все это не может не радовать, потому что идет на благо жителей города Михайлова, – отметила Елена Митина. – Я поздравляю вас с праздником и желаю вашему городу процветания, новых проектов и новых свершений, а жителям – здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

За активное участие в решении вопросов социально-экономического развития Михайловского района главам шести сельских поселений были вручены Благодарственные письма депутата Госдумы Елены Митиной и ценные подарки.

В рамках празднования Дня города состоялся ставший уже традиционным гастрономическо-флористический фестиваль «Краски лета», в котором приняли участие трудовые коллективы района. Главная цель фестиваля – воспитание любви и уважения к своей малой родине, создание условий для реализации творческих способностей жителей города и района.

Все участники оформили праздничные павильоны, а также составили кулинарные и флористические композиции на тему «Я люблю свой город!». Оценивались представленные работы в двух номинациях – «Лучшая цветочная композиция» и «Лучшая кулинарная композиция». Победителям и призерам были вручены дипломы и подарки.

Для жителей Михайлова и гостей города была подготовлена интересная и насыщенная программа. На главной сцене был организован концерт, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы Михайловского района.

Все желающие могли принять участие в мастер-классах по карвингу, кружевоплетению, плетению из лозы, гончарному ремеслу.

Юных гостей праздника ждали интерактивные игры с аниматорами и ростовыми куклами, шоу мыльных пузырей и крио-шоу, батуты, карусели и множество других занимательных аттракционов.

Кроме этого, в рамках Дня города прошли спортивный праздник «Вперед к Победе!», выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, фотоконкурс «Посвящаю, мой город, тебе…», молебен во славу города Михайлова, открытый турнир по шахматам, «Фестиваль красок», дискотека и лазерное шоу.

Завершился День города праздничным салютом.