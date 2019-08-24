В Михайлове прошел молебен в честь Дня города

В субботу, 24 августа, в Михайлове на Соборной горе, у скульптуры архангела Михаила вознеслась Соборная молитва к покровителю города. Месте с михайловцами о благополучии города и района помолились депутат Государственной Думы Елена Митина и глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров.

Молебен у скульптуры-иконы предводителя Небесных Сил возглавил благочинный второго Михайловского округа протоиерей Сергий Зенкин. Он поздравил жителей и гостей города с праздником, пожелал процветания и благоденствия.

Также с поздравлениями к собравшимся обратился Евгений Сидоров, призвавший жителей города совершать благие дела и относиться друг к другу с теплотой и пониманием.