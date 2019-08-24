На главную Рязань Общество В Михайлове прошел молебен в честь Дня города
РязаньОбщество

В Михайлове прошел молебен в честь Дня города

В субботу, 24 августа, в Михайлове на Соборной горе, у скульптуры архангела Михаила вознеслась Соборная молитва к покровителю города. Месте с михайловцами о благополучии города и района помолились депутат Государственной Думы Елена Митина и глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров.

Молебен у скульптуры-иконы предводителя Небесных Сил возглавил благочинный второго Михайловского округа протоиерей Сергий Зенкин. Он поздравил жителей и гостей города с праздником, пожелал процветания и благоденствия.

Также с поздравлениями к собравшимся обратился Евгений Сидоров, призвавший жителей города совершать благие дела и относиться друг к другу с теплотой и пониманием.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Михайлове прошел молебен в честь Дня города

В Михайлове прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню города

В поселке Некрасово отремонтировали памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Елена Митина осмотрела отремонтированный Некрасовский сельский Дом культуры

В Михайлове открыли памятник участникам локальных войн

Рязанцы увидели «Интимный дневник отличницы»

В Рязани состоялся «День бездомных животных»

В центре Рязани перевернулся прицеп

Рязанцев просят помочь монастырю убрать картофель

Под Рязанью обнаружили труп мужчины

В воскресенье в Рязани сохранится тёплая погода

Елена Сорокина: В таком состоянии содержать подъезды в 21 веке стыдно

Около кинотеатра «Октябрь» в Рязани может появиться скейт-парк

Главные фото уходящей недели

Жителя Рязанской области могут посадить на 7 лет за незаконную рубку дубов

В Спасском районе полицейские изъяли более 800 граммов марихуаны

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

При поддержке РНПК школьники совершили экологическую экспедицию

В городе Сасово отметили День строителя

С добрым утром! Обзор новостей за 26 июля