В администрации Рязани рассказали, где оплачивать карты «УмКа»

В администрации Рязани рассказали, почему карты «УмКа» больше нельзя пополнять в пунктах КВЦ. Оказывается, это «связано с тем, что деятельность организаций регламентируется разными ФЗ РФ».



При этом в администрации Рязани отметили, что для рязанцев это будет не так существенно. Дело в том, что в городе есть целая сеть пунктов пополнения карты в разных районах. Всего их более 1200.



Также карты можно пополнить, например, через «Сбербанк Онлайн», на сайте картаумка.рф. Кроме того, прямое пополнение (пользоваться картой можно сразу же после него) доступно в «Живаго банке», на Почте России и в других местах.

