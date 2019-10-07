Утренний кофе. Обзор новостей за прошедшие выходные

В субботу, 5 октября, рязанцы в пятый раз приняли участие во Всероссийском дне ходьбы. Это мероприятие проводится в рамках программы “Олимпийская страна”. Главной задачей является популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности.

В селе Константиново Рыбновского района отметили День рождения Сергея Есенина. Праздник, приуроченный к 124-й годовщине со дня рождения великого русского поэта, собрал на рязанской земле более 10 000 гостей.

В субботу и воскресенье в ТРЦ «М5 Молл» работала международная выставка кошек «Осенние смотрины», организованная рязанским клубом любителей кошек «РосКэт». Рязанцы увидели сомалийских кошек, корниш-рексов, британцев, скоттиш-фолдов и скоттиш-страйтов. А ещё необычных курильских бобтейлов.

В посёлке Солотча торжественно открыли маршрут «Тропа Паустовского». Всем желающим предоставляли велосипеды на прокат. Новый туристический маршрут оценили и глава администрации Рязани Елена Сорокина, председатель Рязанского областного отделения Рязанского географического общества, Герой России, Почетный гражданин города Рязани Михаил Малахов, депутаты. Пять вариантов туристических маршрутов протяженностью от 6,3 до 32 километров промаркированы и оборудованы информационными стендами.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела традиционный осмотр дворов и пообщалась с жителями города.

В воскресенье, 6 октября, в Рязанском театре драмы состоялась торжественная церемония награждения победителей пятого фестиваля-премии «Зеркало сцены». Перед началом торжественного мероприятия работала стилизованная фотозона. Кроме того, у гостей была уникальная возможность пообщаться с артистами, режиссёрами в неформальной обстановке и обменяться впечатлениями.

Два легковых автомобиля столкнулись в центре Рязани. Авария случилась 5 октября на пересечении улиц Ленина и Свободы.

В субботу, 5 октября, около 22 часов в Скопинском районе произошёл пожар. Горел сарай в деревне Гуменки. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, деревянная постройка сгорела полностью. На пожаре пострадал один человек.

Днём в воскресенье, 6 октября, на Московском шоссе в Рязани произошло ДТП. Столкнулись автобус и легковой автомобиль. Авария случилась на перекрёстке с улицей Юбилейной.

ХК «Рязань» выиграл в Нижнем Новгороде. «Бело-синие» показали качественный хоккей и заслуженно победили.