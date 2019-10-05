Рязанцы приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

В субботу, 5 октября, рязанцы в пятый раз приняли участие во Всероссийском дне ходьбы. Это мероприятие проводится в рамках программы “Олимпийская страна”. Главной задачей является популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности.

В этом году День ходьбы провели в формате экскурсии по центральному парку культуры и отдыха. Спортивные тренеры стали экскурсоводами. Они рассказали о знаковых местах парка, об исторических событиях, которые проходили на его территории. Рязанцы окунулись во времена прошлого века.

— Всероссийский день ходьбы предназначен прежде всего для того, чтобы вы зарядились энергией и положительными эмоциями. Желаю вам крепкого здоровья, — поделился начальник отдела по работе с учреждениями спортивной направленности Федор Нериков.

На финише всем участникам вручили дипломы и специальные призы от олимпийского совета Рязанской области.