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В мэрии города Рязани рассказали, что заделают «самую большую яму страны»

Сотрудники администрации города Рязани рассказали, когда планируется заделать «самую большую яму страны». Напомним, огромная яма на улице Тимакова стала победительницей в номинации «Самая большая яма» в рейтинге ОНФ.

В мэрии отметили, что 29 августа с подрядчиком был подписан контракт на ремонтные работы по улице Тимакова. Согласно документу, на улице должны будут полностью заменить дорожное покрытие, а также отремонтировать тротуары. На данный момент уже сделана работа по фрезерованию асфальтобетоннного покрытия на автодороге.

Отмечается, что ямы, глубина которых больше, чем глубина фрезерования, были засыпаны. Со следующей недели начнется устройство нижнего слоя покрытия дорожного полотна.

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