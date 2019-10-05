5 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов провел встречу с главой Чучковского района. Данную информацию политик разместил на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Глава чучковской администрации Алексей Кондрашов предоставил губернатору отчет о состоянии дорожного покрытия и ремонте железнодорожного переезда. Отметим, что за 2 года в населенном пункте начали эксплуатировать 4500 гектар земли. За счет этого получилось повысить урожайность.

Николай Любимов отметил, что задачей на будущее является содействие инвесторам. Также губернатор заявил, что необходимо привлекать дополнительные средства в бюджет Чучковского района, а затем он призвал далее работать над введением в оборот сельхозземель.