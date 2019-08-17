Урбанист Святослав Мурунов рассказал рязанцам о городских сообществах

В субботу, 16 августа, в Рязани урбанист и социальный инженер Святослав Мурунов прочитал лекцию в Школе древних городов. Спикер объяснил аудитории, зачем городу необходимы местные сообщества – без принуждения они формируются с учётом реальных потребностей горожан.

Спикер также объяснил, почему городские сообщества не могут существовать с помощью грантов.

– Как только сообщество соглашается на грант, оно становится «грантоориентированным», то есть оно перестаёт существовать своими ресурсами. Если есть источник дешёвых ресурсов, то сообщество становится ленивым. Если грант не заплатил, то группа ничем заниматься не будет. Как же баннеры печатать, бейджи делать? Как же без гранта? А раньше как вы это делала, когда у вас реально это волновало? – сказал урбанист.

Спикер отметил, что с этой точки зрения гранты и городские сообщества – пока взаимоисключающие инструменты развития.

– Потому что грант – сложнейший инструмент. В развитых странах грант даётся первый раз, если у вас есть репутация, либо вы её формируете. Самые лёгкие гранты даются, когда вас никто не знает и вы приходите и говорите «Я хочу что-то сделать». Всё, не вопрос, держи. Но с тебя обязательный отчёт. Если ты всё сделал, то твой социальный статус растёт, – сказал лектор.

Открытую лекцию посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона отметил, что в городе не хватает активистов.

– У нас, к сожалению, с активными городскими сообществами пока в Рязани дела обстоят плохо. С сообществами критиков очень хорошо, и критиковать тоже нужно. Но обычно это неконструктивно и не приводит к ожидаемым результатам. Благоприятные последствия наступают только тогда, когда мы вместе собираемся и то, что мы делаем, получается в результате консенсуса, – сказал губернатор.

После завершения лекции Николай Любимов поделился впечатлениями от Школы древных городов.

– Такие фестивали помогают городские сообщества неформально оформить. Здесь люди могут объединиться в небольшие группы и работать на благо города и области. В школах, куда люди приводят не по принуждению, а по интересам, формируются настоящие городские активисты, которые выдают не только критику, но и конкретные разумение предложения, – сказал глава региона.