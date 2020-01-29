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Убийство пожилой пары в Сасове раскрыли с помощью детектора лжи

Фото: ИД "Пресса"

Появились новые подробности громкого убийства пожилой пары в Сасове, которое произошло в феврале прошлого года. Информация появилась на сайте ИД «Пресса» со ссылкой на сотрудников Сасовского СК.

По словам специалистов, подозреваемого проверили на детекторе лжи. Молодой человек на проверку согласился. Несмотря на спокойствие обвиняемого, полиграф счёл его слова не соответствующими действительности. В частности, подозреваемый рассказал, что просил деньги в долг у убитого, но получил отказ. Следовательно, денег в долг он не брал, а значит и к убийству не причастен.

Повторная диагностика подтвердила, что молодой человек врёт. Оперативники сопоставили события и вновь проверили его алиби. Подозреваемому предъявили доказательства, после которых тот перестал отпираться и сознался в содеянном.

Кстати, к доказательствам добавили записи с камер видеонаблюдения. Напомним, преступление раскрыли по горячим следам: злоумышленника задержали уже через 4 дня после трагедии.Им оказался местный житель, который в расправился с супругами в их доме из-за денег. Дело передали в областной суд.

  • Фото: ИД «Пресса»
  • Фото: ИД «Пресса»
  • Фото: ИД «Пресса»
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