Трупы погибших в Рязани птиц отправили на экспертизу

В понедельник, 9 марта, специалисты забрали на экспертизу трупы грачей, найденные в парке на улице Белякова в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ветеринарии Рязанской области.



Напомним, ранее появилась информация о массовой гибели птиц. В соцсетях сообщалось, что их могли отравить.



– Трупы грачей направлены в областную ветеринарную лабораторию для исключения инфекционных и паразитарных заболеваний, а также химико-токсикологических исследований, – говорится в сообщении ветеринаров.



Результаты анализов на возможный птичий грипп должны быть готовы уже в среду, 11 марта. На химико-токсикологические исследования будет потрачено две недели.

