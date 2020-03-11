Скопинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране атмосферного воздуха. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.



В ходе проверки были выявлены факты ненадлежащего исполнения должностными лицами ООО «Мосбасуголь» требований законодательства в области охраны окружающей среды.



Установлено, что при допуске к эксплуатации и в самой эксплуатации бульдозера превышен коэффициент дымности работы двигателя, что является нарушением требований ГОСТ 17.2.2.02.



В связи с этим, 25.02.2020 Скопинским межрайпрокурором в отношении директора филиала ООО «Мосбасуголь» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.22 и 9.3 КоАП РФ, которые для рассмотрения направлены Главному государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора по Скопинскому району.



В тот же день генеральному директору предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении.

