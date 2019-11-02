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Стала известна программа празднования Дня народного единства в Рязани

Сайт администрации Рязани опубликовал список праздничных мероприятий, которые пройдут в городе в День народного единства, в понедельник, 4 ноября.

Начнётся празднование с молебна у Успенского собора Рязанского кремля в 11.30. Его проведёт Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 

В 12 часов начнутся два праздничных концерта: в МКЦ на площади Победы – «В единстве народа единство страны», в ДК «Приокский» –  «В единстве наша сила».

В 13 часов на стадионе «Локомотив» стартует праздничный флеш-моб. Принять в нём участием приглашаются все желающие.

Те, кто любит кино, могут посетить КДЦ «Октябрь». В 14 часов там начнётся показ художественного фильма «1612».

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