Стала известна программа празднования Дня народного единства в Рязани

Сайт администрации Рязани опубликовал список праздничных мероприятий, которые пройдут в городе в День народного единства, в понедельник, 4 ноября.



Начнётся празднование с молебна у Успенского собора Рязанского кремля в 11.30. Его проведёт Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.



В 12 часов начнутся два праздничных концерта: в МКЦ на площади Победы – «В единстве народа единство страны», в ДК «Приокский» – «В единстве наша сила».



В 13 часов на стадионе «Локомотив» стартует праздничный флеш-моб. Принять в нём участием приглашаются все желающие.



Те, кто любит кино, могут посетить КДЦ «Октябрь». В 14 часов там начнётся показ художественного фильма «1612».

