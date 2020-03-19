Сотрудники МЧС напомнили рязанцам об опасности палов сухой травы

В Рязани сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. Их цель – напомнить о требованиях пожарной безопасности.



В памятке, которую раздают людям, содержится информация о последствиях поджога сухой травы и мусора.



С начала года 126 раз огнеборцы Рязанской области выезжали на тушение сухой травянистой растительности. Горение зарегистрировано на площади 490 га.



Наибольшее количество выездов с начала года зафиксировано на территории города Рязани — 20, Рязанского района — 20, Спасского района — 12, Рыбновского района — 12. Задействована 141 единица техники и 441 человек личного состава.

