В Рязани снова пройдёт благотворительный автопробег «Дорогами Войны 2020»

10 мая состоится ежегодный благотворительный автопробег «Дорогами Войны 2019». Автопробег, приуроченный к празднованию Дня Победы, пройдёт уже в тринадцатый раз. Участники традиционно поздравят ветеранов ВОВ в Кадомском и Ермишинском районах, а также Сасовский и Шиловский районы Рязанской области.⠀

На сегодняшний день в этих районах проживают 72 ветерана ВОВ. Но с каждым годом их, к сожалению, становится всё меньше. ⠀Старики всегда с нетерпением ждут участников автопробега.⠀Для них очень важно простое человеческое внимание. Им важно знать, что их подвиг помнят. Часто ветераны, да и сами участники автопробега, бывают до слёз растроганы в момент вручения цветов, открыток, сделанных детьми, подарков. А какие истории можно от них услышать!?⠀

– От историй судеб наших героев бегут мурашки и стоят слезы в глазах.. А слова « Я вас очень ждал» бесценны, – говорит одна из волонтеров автопробега.⠀

Многие участники ездят поздравлять ветеранов с праздником целыми семьями. Особенно интересно живое общение с ветеранами бывает детям. Ни один учебник истории не расскажет о войне так, как это сделает ветеран.⠀

Если Вы хотите принять участие в автопробеге, необходимо до 9 мая зарегистрироваться в группе «Дорогами Войны» в ВК.