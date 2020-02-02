Соцсети: на улице Есенина в Рязани произошло серьёзное ДТП, работала реанимация

Вечером в воскресенье, 2 февраля, на перекрёстке улиц Есенина и Спортивной в Рязани произошло лобовое столкновение автомобилей. Об этом сообщается в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.



По словам очевидцев, столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Шевроле Авео». Один из них проехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.



Очевидцы рассказали, что машины получили серьёзные повреждения, на месте происшествия была замечена реанимационная бригада скорой помощи.



Фото: Светлана Стрельцова